2019 African Nations Cup qualifiers results & scorers after first round of matches.

(Group A)

Sudan 1-3 Madagascar

Scorers: Muhannad El Tahir 73/ Faneva Andriatsima 15, 84, Carolus Andriamahitsinoro 62 pen

Senegal 3-0 Equatorial Guinea

Scorers: Moussa Sow 2, 73, Idrissa Gueye 90

Group B

Malawi 1-0 Comoros

Scorers: Junior 31

Cameroon 1-0 Morocco

Scorers: Aboubakar 29

Group C

Burundi 3-0 South Sudan

Scorers: Amissi 15, Duhayinnavyi 25, Abdul Razak 31

Mali 2-1 Gabon

Scorers: Kalifa Coulibaly 54, Yves Bissouma 57 / Denis Bouanga 3

Libya 5-1 Seychelles (Group E)

Scorers: Anis Saltou 23, Ahmad Benali 27 pen, Hamdou Elhouni 45, Mohamed Zubya 66, Muaid Ellafi 84/ Leroy Coralie 90

Group D

Benin 1-0 Gambia

Scorers: Sessegnon 55

Algeria 1-0 Togo

Scorers: Sofiane Hanni 24

Group E

Nigeria 0-2 South Africa

Scorers: Tokelo 55, Tau 82

Group F

Sierra Leone 2-1 Kenya

Scorers: Julius 22, Banngoura 70pen / Olunga 76

Ghana 5-0 Ethiopia (Group F)

Scorers: Gyan 10, Boye 14, Ofori 41, Dwamena 48, 60

Group G

DR Congo 3-1 Congo

Scorers: Bakambu 20, 56, Mbemba 90 / Bifouma 45

Zimbabwe 3-0 Liberia (Group G)

Scorers: Musona 24, 50, 63

Group H

Ivory Coast 2-3 Guinea

Scorers: Seydou Doumbia 15, 62 / Sadio Diallo 32, Francois Kamano 66, Naby Keita 79

Central African Republic 2-1 Rwanda

Group I

Botswana 0-1 Mauritania

Scorers: Soudani 78

Burkina Faso 3-1 Angola

Scorers: Aristide Bance 22, 42, Bertrand Traore 79 / Gelson 23

Group J

Niger 0-0 Swaziland

Tunisia 1-0 Egypt

Scorers: Taha Khenissi 48

Group K

Zambia 0-1 Mozambique

Guinea-Bissau 1-0 Namibia

Scorers: Jerson 24

Group L

Tanzania 1-1 Lesotho

Scorers: Samata 28 / Tale 35

Cape Verde 0-1 Uganda

Scorers: Geoffrey Sserunkuma 83

