AFCON 2017: List of winners since 1957

Here is a complete lowdown of countries which have won the Africa Cup of Nations since 1957.

Sudan 1957(maiden edition) Egypt won

Egypt 1959 Egypt

Ethiopia 1962 Ethiopia

Ghana 1963 Ghana

Tunisia 1965 Ghana

Ethiopia 1968 Congo Kinshasa.

Sudan 1970 Sudan

Cameroon 1972 Congo

Egyp 1974 Zaire

Ethiopia 1976 Morocco

Ghana 1978 Ghana

Nigeria 1980 Nigeria

Libya 1982 Ghana

Ivory coast 1984 Cameroon

Egypt. 1986 Egypt

Morocco 1988 Cameroon

Algeria 1990 Algeria

Senegal 1992 Ivory coast

Tunisia 1994 Nigeria

South African 1996 South Africa

Burkina Faso 1998 Egypt

Ghana/Nigeria 2000 Cameroon.

Mali 2002 Cameroon

Tunisia 2004 Tunisia

Egypt 2006 Egypt

Ghana 2008 Egypt

Angola 2010 Egypt

Gabon/equatorial Guinea 2012 Zambia

South African 2013 Nigeria

Equatorial Guinea 2015 Ivory coast.

