Compilation of Ghana Premier League deals in second transfer window

Soccernet.com's Nuhu Adams compiles all the deals in the second transfer window for Ghana Premier League club.

The window shut on Monday midnight after one-month and bottom club AshantiGold signed as many as nine players.

Bolga All Stars, another relegation threatened side, augmented their side with six players.

ELMINA SHARKS FC

Justice Anane (LB) - Berekum Chelsea

EBUSUA DWARFS

Joseph Halm (GK) - Unattached

MEDEAMA SC

Mohammed Amin Adams (RW) - Danbort FC

Meshack Odoom (AMF) - Real Tarkwa United

Richard Arhin (ST) - Gold Stars

Owusu Dacosta (GK) - Asokwa Deportivo

Richard Adjei (CB) - New Edubiase United

Isaac Agyenim Boateng (MF) - Asante Kotoko

Hopson Acquah (ST)- Wassaman United

Dominic Lukas (MF) - Asante Kotoko

TEMA YOUTH FC

Abdul Wahab Hannan (CMF) - New Edubiase Utd.

Mohammed Yakubu Tawfik (RW) - Vision FC

Stephen Appiah Asare (CMF) - KFC Samosa

Robert Sabbah (ST) - Attram D'Visser

GREAT OLYMPICS

Kaplaka Guantohou (ST) - Unknown

Joseph Nii Odartey (ST) - Great Olympics

Emmanuel Asante (DF) - Asante Kotoko SC

Kwame Boateng (ST) - Asante Kotoko SC

Alhassan Aminu (MF) - Hearts of Oak

ASHANTI GOLD SC

Appiah McCarthy (CMF) - Asokwa Deportivo

Nurudeen Seidu (ST) - Okyeman Planners

Theophilous Nyame (DMF) - Unattached

George Owu (GK) - Sekondi Hasaacas

Cudjoe Mensah (ST) - Dreams FC

Abeiku Ainoonson (CB) - Asante Kotoko SC

Kenneth Owusu (CB) - Aduana Stars

Aaron Amoah (AMF) - Dreams FC

ASANTE KOTOKO SC:

Richard Arthur (ST) - Wa All Stars

Augustine Sefa (RB) - Unattached

Collins Ameyaw (AMF) - Berekum Chelsea

BOLGA ALL STARS:

Alhassan Abdul Rahim (AMF) - Utrecht Academy

Ibrahim Giyasu (ST) - Utrecht Academy

Mohammed Rasheed (RB) - Utrecht Academy

Mohammed Abubakar Sadat (LB) - Utrecht Academy

Simba Silvester (AMF) - Utrecht Academy

Mohammed Nurudeen (CB) - Guan United

BECHEM UNITED:

Noah Neequaye (ST) - Bolga All Stars

Maxwell Frimpong (ST) - Bolga All Stars

Hafiz Wontah Konkoni (ST) - Bolga All Stars

Benjamin Akuffo (CMF) - Unattached

Abdulai Mohammed (ST) - Supreme Academy

Justice Ako Nai Sellasie (ST) - Nzema Kotoko

WA ALL STARS

Abdul Razak Toure (LB) - Unattached

Iddrisu Abdul Nafiu (CMF) - Dark Horses FC

ADUANA STARS

Rashid Abdul (LB) - Unattached

LIBERTY PROFESSIONALS

Richard Kissi Boateng (LB) - Unattached

Kennedy Agya Kofi (MF) - Liberty U20

Emmanuel Amoh (RW) - Liberty U20

Kofi Baah (GK) - Charity Stars

