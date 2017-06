Ghanaian quintet handed tough opening matches in 2017/18 English Premier League season

The five Ghanaian players who feature for their respective clubs in the English Premier League have been handed tough opening draws.

Andre Ayew's West Ham United travel to Old Trafford to face Manchester United while his brother Jordan Ayew's Swansea City make the trip to St Mary's to battle Southampton.

Daniel Amartey's Leicester City travel to the Emirates to battle Arsenal with Christian Atsu's Newcastle United expected to host Tottenham Hotspur at St James' Park on their quick return to the top-flight.

Jeff Schlupp's Crystal Palace appears to have relatively easy task as they host newly-promoted Huddersfied Town.

The 2017/18 Premier League season starts from August 12, 2017.

Here are the full classified fixture for the 2017/18 season.

SATURDAY, AUGUST 12, 2017

Arsenal v Leicester City

Brighton and Hove Albion v Manchester City

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Huddersfield Town

Everton v Stoke City

Manchester United v West Ham United

Newcastle United v Tottenham Hotspur

Southampton v Swansea City

Watford v Liverpool

West Bromwich Albion v Bournemouth

SATURDAY, AUGUST 19, 2017

Bournemouth v Watford

Burnley v West Bromwich Albion

Huddersfield Town v Newcastle United

Leicester City v Brighton and Hove Albion

Liverpool v Crystal Palace

Manchester City v Everton

Stoke City v Arsenal

Swansea City v Manchester United

Tottenham Hotspur v Chelsea

West Ham United v Southampton

SATURDAY, AUGUST 19, 2017

Bournemouth v Manchester City

Chelsea v Everton

Crystal Palace v Swansea City

Huddersfield Town v Southampton

Liverpool v Arsenal

Manchester United v Leicester City

Newcastle United v West Ham United

Tottenham Hotspur v Burnley

Watford v Brighton and Hove Albion

West Bromwich Albion v Stoke City

SATURDAY, SEPTEMBER 9, 2017

Arsenal v Bournemouth

Brighton and Hove Albion v West Bromwich Albion

Burnley v Crystal Palace

Everton v Tottenham Hotspur

Leicester City v Chelsea

Manchester City v Liverpool

Southampton v Watford

Stoke City v Manchester United

Swansea City v Newcastle United

West Ham United v Huddersfield Town

SATURDAY, SEPTEMBER 16, 2017

Bournemouth v Brighton and Hove Albion

Chelsea v Arsenal

Crystal Palace v Southampton

Huddersfield Town v Leicester City

Liverpool v Burnley

Manchester United v Everton

Newcastle United v Stoke City

Tottenham Hotspur v Swansea City

Watford v Manchester City

West Bromwich Albion v West Ham United

SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2017

Arsenal v West Bromwich Albion

Brighton and Hove Albion v Newcastle United

Burnley v Huddersfield Town

Everton v Bournemouth

Leicester City v Liverpool

Manchester City v Crystal Palace

Southampton v Manchester United

Stoke City v Chelsea

Swansea City v Watford

West Ham United v Tottenham Hotspur

SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2017

Bournemouth v Leicester City

Arsenal v Brighton and Hove Albion

Chelsea v Manchester City

Everton v Burnley

Huddersfield Town v Tottenham Hotspur

Manchester United v Crystal Palace

Newcastle United v Liverpool

Stoke City v Southampton

West Bromwich Albion v Watford

West Ham United v Swansea City

SATURDAY, OCTOBER 14, 2017

Brighton and Hove Albion v Everton

Burnley v West Ham United

Crystal Palace v Chelsea

Leicester City v West Bromwich Albion

Liverpool v Manchester United

Manchester City v Stoke City

Southampton v Newcastle United

Swansea City v Huddersfield Town

Tottenham Hotspur v Bournemouth

Watford v Arsenal

SATURDAY, OCTOBER 21, 2017

Chelsea v Watford

Everton v Arsenal

Huddersfield Town v Manchester United

Manchester City v Burnley

Newcastle United v Crystal Palace

Southampton v West Bromwich Albion

Stoke City v Bournemouth

Swansea City v Leicester City

Tottenham Hotspur v Liverpool

West Ham United v Brighton and Hove Albion

SATURDAY, OCTOBER 28, 2017

Bournemouth v Chelsea

Arsenal v Swansea City

Brighton and Hove Albion v Southampton

Burnley v Newcastle United

Crystal Palace v West Ham United

Leicester City v Everton

Liverpool v Huddersfield Town

Manchester United v Tottenham Hotspur

Watford v Stoke City

West Bromwich Albion v Manchester City

SATURDAY, NOVEMBER 4, 2017

Chelsea v Manchester United

Everton v Watford

Huddersfield Town v West Bromwich Albion

Manchester City v Arsenal

Newcastle United v Bournemouth

Southampton v Burnley

Stoke City v Leicester City

Swansea City v Brighton and Hove Albion

Tottenham Hotspur v Crystal Palace

West Ham United v Liverpool

SATURDAY, NOVEMBER 18, 2017

Bournemouth v Huddersfield Town

Arsenal v Tottenham Hotspur

Brighton and Hove Albion v Stoke City

Burnley v Swansea City

Crystal Palace v Everton

Leicester City v Manchester City

Liverpool v Southampton

Manchester United v Newcastle United

Watford v West Ham United

West Bromwich Albion v Chelsea

SATURDAY, NOVEMBER 25, 2017

Burnley v Arsenal

Crystal Palace v Stoke City

Huddersfield Town v Manchester City

Liverpool v Chelsea

Manchester United v Brighton and Hove Albion

Newcastle United v Watford

Southampton v Everton

Swansea City v Bournemouth

Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion

West Ham United v Leicester City

TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017

Bournemouth v Burnley

Arsenal v Huddersfield Town

Brighton and Hove Albion v Crystal Palace

Leicester City v Tottenham Hotspur

Watford v Manchester United

West Bromwich Albion v Newcastle United

WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017

Chelsea v Swansea City

Everton v West Ham United

Manchester City v Southampton

Stoke City v Liverpool

SATURDAY, DECEMBER 2, 2017

Bournemouth v Southampton

Arsenal v Manchester United

Brighton and Hove Albion v Liverpool

Chelsea v Newcastle United

Everton v Huddersfield Town

Leicester City v Burnley

Manchester City v West Ham United

Stoke City v Swansea City

Watford v Tottenham Hotspur

West Bromwich Albion v Crystal Palace

SATURDAY, DECEMBER 9, 2017

Burnley v Watford

Crystal Palace v Bournemouth

Huddersfield Town v Brighton and Hove Albion

Liverpool v Everton

Manchester United v Manchester City

Newcastle United v Leicester City

Southampton v Arsenal

Swansea City v West Bromwich Albion

Tottenham Hotspur v Stoke City

West Ham United v Chelsea

TUESDAY, DECEMBER 12, 2017

Burnley v Stoke City

Crystal Palace v Watford

Huddersfield Town v Chelsea

Manchester United v Bournemouth

Swansea City v Manchester City

West Ham United v Arsenal

WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017

Liverpool v West Bromwich Albion

Newcastle United v Everton

Southampton v Leicester City

Tottenham Hotspur v Brighton and Hove Albion

SATURDAY, DECEMBER 16, 2017

Bournemouth v Liverpool

Arsenal v Newcastle United

Brighton and Hove Albion v Burnley

Chelsea v Southampton

Everton v Swansea City

Leicester City v Crystal Palace

Manchester City v Tottenham Hotspur

Stoke City v West Ham United

Watford v Huddersfield Town

West Bromwich Albion v Manchester United

SATURDAY, DECEMBER 23, 2017

Arsenal v Liverpool

Brighton and Hove Albion v Watford

Burnley v Tottenham Hotspur

Everton v Chelsea

Leicester City v Manchester United

Manchester City v Bournemouth

Southampton v Huddersfield Town

Stoke City v West Bromwich Albion

Swansea City v Crystal Palace

West Ham United v Newcastle United

TUESDAY, DECEMBER 26, 2017

Bournemouth v West Ham United

Chelsea v Brighton and Hove Albion

Crystal Palace v Arsenal

Huddersfield Town v Stoke City

Liverpool v Swansea City

Manchester United v Burnley

Newcastle United v Manchester City

Tottenham Hotspur v Southampton

Watford v Leicester City

West Bromwich Albion v Everton

SATURDAY, DECEMBER 30, 2017

Bournemouth v Everton

Chelsea v Stoke City

Crystal Palace v Manchester City

Huddersfield Town v Burnley

Liverpool v Leicester City

Manchester United v Southampton

Newcastle United v Brighton and Hove Albion

Tottenham Hotspur v West Ham United

Watford v Swansea City

West Bromwich Albion v Arsenal

MONDAY, JANUARY 1, 2018

Arsenal v Chelsea

Brighton and Hove Albion v Bournemouth

Burnley v Liverpool

Everton v Manchester United

Leicester City v Huddersfield Town

Manchester City v Watford

Southampton v Crystal Palace

Stoke City v Newcastle United

Swansea City v Tottenham Hotspur

West Ham United v West Bromwich Albion

SATURDAY, JANUARY 13, 2018

Bournemouth v Arsenal

Chelsea v Leicester City

Crystal Palace v Burnley

Huddersfield Town v West Ham United

Liverpool v Manchester City

Manchester United v Stoke City

Newcastle United v Swansea City

Tottenham Hotspur v Everton

Watford v Southampton

West Bromwich Albion v Brighton and Hove Albion

SATURDAY, JANUARY 20, 2018

Arsenal v Crystal Palace

Brighton and Hove Albion v Chelsea

Burnley v Manchester United

Everton v West Bromwich Albion

Leicester City v Watford

Manchester City v Newcastle United

Southampton v Tottenham Hotspur

Stoke City v Huddersfield Town

Swansea City v Liverpool

West Ham United v Bournemouth

TUESDAY, JANUARY 30, 2018

Huddersfield Town v Liverpool

Swansea City v Arsenal

West Ham United v Crystal Palace

WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018

Chelsea v Bournemouth

Everton v Leicester City

Manchester City v West Bromwich Albion

Newcastle United v Burnley

Southampton v Brighton and Hove Albion

Stoke City v Watford

Tottenham Hotspur v Manchester United

SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018

Bournemouth v Stoke City

Arsenal v Everton

Brighton and Hove Albion v West Ham United

Burnley v Manchester City

Crystal Palace v Newcastle United

Leicester City v Swansea City

Liverpool v Tottenham Hotspur

Manchester United v Huddersfield Town

Watford v Chelsea

West Bromwich Albion v Southampton

SATURDAY, FEBRUARY 10, 2018

Chelsea v West Bromwich Albion

Everton v Crystal Palace

Huddersfield Town v Bournemouth

Manchester City v Leicester City

Newcastle United v Manchester United

Southampton v Liverpool

Stoke City v Brighton and Hove Albion

Swansea City v Burnley

Tottenham Hotspur v Arsenal

West Ham United v Watford

SATURDAY, FEBRUARY 24, 2018

Bournemouth v Newcastle United

Arsenal v Manchester City

Brighton and Hove Albion v Swansea City

Burnley v Southampton

Crystal Palace v Tottenham Hotspur

Leicester City v Stoke City

Liverpool v West Ham United

Manchester United v Chelsea

Watford v Everton

West Bromwich Albion v Huddersfield Town

SATURDAY, MARCH 3, 2018

Brighton and Hove Albion v Arsenal

Burnley v Everton

Crystal Palace v Manchester United

Leicester City v Bournemouth

Liverpool v Newcastle United

Manchester City v Chelsea

Southampton v Stoke City

Swansea City v West Ham United

Tottenham Hotspur v Huddersfield Town

Watford v West Bromwich Albion

SATURDAY, MARCH 10, 2018

Bournemouth v Tottenham Hotspur

Arsenal v Watford

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Brighton and Hove Albion

Huddersfield Town v Swansea City

Manchester United v Liverpool

Newcastle United v Southampton

Stoke City v Manchester City

West Bromwich Albion v Leicester City

West Ham United v Burnley

SATURDAY, MARCH 17, 2018

Bournemouth v West Bromwich Albion

Burnley v Chelsea

Huddersfield Town v Crystal Palace

Leicester City v Arsenal

Liverpool v Watford

Manchester City v Brighton and Hove Albion

Stoke City v Everton

Swansea City v Southampton

Tottenham Hotspur v Newcastle United

West Ham United v Manchester United

SATURDAY, MARCH 31, 2018

Arsenal v Stoke City

Brighton and Hove Albion v Leicester City

Chelsea v Tottenham Hotspur

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Manchester City

Manchester United v Swansea City

Newcastle United v Huddersfield Town

Southampton v West Ham United

Watford v Bournemouth

West Bromwich Albion v Burnley

SATURDAY, APRIL 7, 2018

Bournemouth v Crystal Palace

Arsenal v Southampton

Brighton and Hove Albion v Huddersfield Town

Chelsea v West Ham United

Everton v Liverpool

Leicester City v Newcastle United

Manchester City v Manchester United

Stoke City v Tottenham Hotspur

Watford v Burnley

West Bromwich Albion v Swansea City

SATURDAY, APRIL 14, 2018

Burnley v Leicester City

Crystal Palace v Brighton and Hove Albion

Huddersfield Town v Watford

Liverpool v Bournemouth

Manchester United v West Bromwich Albion

Newcastle United v Arsenal

Southampton v Chelsea

Swansea City v Everton

Tottenham Hotspur v Manchester City

West Ham United v Stoke City

SATURDAY, APRIL 21, 2018

Bournemouth v Manchester United

Arsenal v West Ham United

Brighton and Hove Albion v Tottenham Hotspur

Chelsea v Huddersfield Town

Everton v Newcastle United

Leicester City v Southampton

Manchester City v Swansea City

Stoke City v Burnley

Watford v Crystal Palace

West Bromwich Albion v Liverpool

SATURDAY, APRIL 28, 2018

Burnley v Brighton and Hove Albion

Crystal Palace v Leicester City

Huddersfield Town v Everton

Liverpool v Stoke City

Manchester United v Arsenal

Newcastle United v West Bromwich Albion

Southampton v Bournemouth

Swansea City v Chelsea

Tottenham Hotspur v Watford

West Ham United v Manchester City

SATURDAY, MAY 5, 2018

Bournemouth v Swansea City

Arsenal v Burnley

Brighton and Hove Albion v Manchester United

Chelsea v Liverpool

Everton v Southampton

Leicester City v West Ham United

Manchester City v Huddersfield Town

Stoke City v Crystal Palace

Watford v Newcastle United

West Bromwich Albion v Tottenham Hotspur

SUNDAY, MAY 13, 2018

Burnley v Bournemouth

Crystal Palace v West Bromwich Albion

Huddersfield Town v Arsenal

Liverpool v Brighton and Hove Albion

Manchester United v Watford

Newcastle United v Chelsea

Southampton v Manchester City

Swansea City v Stoke City

Tottenham Hotspur v Leicester City

West Ham United v Everton

Comments

This article has 0 comment(s)