Swedish giants Malmo FF have unveiled hugely-talented Ghanaian striker Kingsley Sarfo.

The 22-year-old completed his much anticipated move to the UEFA Champions League campaigners on Thursday, as exclusively revealed by GHANAsoccernet.com.

Se när nyförvärvet Kingsley Sarfo beträder Swedbank Stadions gräsmatta för första gången. pic.twitter.com/mnXoYt5lS8 — Malmö FF (@Malmo_FF) June 22, 2017

