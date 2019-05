2019 Africa Cup of Nations: Srdjan Vasiljevic picks 27 players as Angola's prelim squad

Angola announced on Tuesday a provisional list for this summer's Africa Cup of Nations, which is set to be played in Egypt from 21 June to 19 July.

Coach Srdjan Vasiljevic named a 27-player list that includes 11 home-based players.

Ahly's winger Hermenegildo 'Geraldo' Bartomlomeu makes part of the Angolan list for the continental competition.

The 27-year-old joined Ahly in January from Angolan side Primiero de Agosto and has made many convincing displays, scoring three goals in 16 appearances with the Red Devils so far.

Lazio defender Bastos Quissanga features in the list as well as Girona defender Jonas Ramalho.

Angola will play in Group E alongside Tunisia, Mauritania and Mali.

Squad:

Goalkeepers: Tony Cabaça (1º de Agosto), Landu ( Inter-club), Ndulu ( Desportivo da Huila)

Defenders: Eddie Afonso (Petro de Luanda), Wilson Gaspar ( Petro de Luanda), Dani Massunguna (1º de Agosto), Paizo (1º de Agosto), Isaac (1º de Agosto), Jonathan Buatu (Rio Aves,Portugal), Clinton da Mata (Club Brugge, Belgium), Bastos Quissanga (Lazio ,Italy), Jonas Ramalho (Girona, Spain), Bruno Gaspar (Sporting Club, Portugal)

Midfielders: Herenilsno do Carmo (Petro de Luanda), Macaia (1º de Agosto), Show (1º de Agosto), Stelvio da Cruz ( F91 Dudelange, Belgium),

strikers: Mabululu (1º de Agosto), Chico (FC Bravos do Maquis, Moxico), Gelson Dala (Rio Ave, Portugal), Mateus (Galiano Boavista ,Portugal), Freddy ( Antalyaspor ,Turkey), Djalma Campos (Alanyaspor ,Turkey), Geraldo ( Ahly,Egypt), Wilson Eduardo (Sporting de Braga,Portugal), Jeremie Bela (Albacete ,Spain)