2021 AFCON qualifiers: Ghana's opponents Sao Tomé and Principe name 19-man squad

Sao Tomé and Principe head coach Adriano Eusebio Tino on Wednesday announced a 19-man squad for the 2021 Africa Cup of Nations qualifiers against Sudan and Ghana.

The list includes eight players who play in Portugal.

Eusebio Tino's side will be led by Newell's Old Boys striker Luis Leal.

The Argentina based forward netted three goals in their back-to-back wins over Mauritius in the preliminary round of the qualifications.

Sao Tomé will host the Black Stars in their second group game on Monday 18 November, 2019 at the Estádio Nacional 12 de Julho in Ponta de Mina.

GOALKEEPERS:

Adalmir Almeida Primo (Praia Cruz, Sao Tomé)

Gilmar Eusebio Tavinho (Trindade FC, Sao Tomé)

DEFENDERS:

Leonildo Soares Ju (Oriental Dragon, Portugal)

Denilson Quaresma (UDRA, Sao Tomé)

Ivonaldo Mendes (UDRA, Sao Tomé)

Charles Monteiro (SG Sacavenense, Portugal)

Edley Motoia Vava Pequeno (Praia Cruz, Sao Tomé)

Lucio Olivieira (FC Silves, Portugal)

Diego Jordao (Needham Markel FC, England)

MIDFIELDERS:

Joazhifel Sousa Ponte (UDRA, Sao Tomé)

Marco Paulo Barbeiro (FC Massama, Portugal)

Jardel Nazare (Uniao de Madeira, Portugal)

Eduardo Varela (FC Porto Real, Sao Tomé)

Harramiz Soares (Leixoes SC, Portugal)

Mauro Santos (Cova de Piedade, Portugal)

Jokceleny Carvalho (UDRA, Sao Tomé)

ATTACKERS:

Ludgero Silva (SC Covilha, Portugal)

Luis Anjos Leal (Newell's Old Boys, Argentina)

Jeecimilson Tatty (FC Pampilhosa, Portugal)