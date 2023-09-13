2023/24 Ghana Premier League: Match officials for week one announced

The Ghana FA has announced the match officials for matchday one of the 2023/24 betPawa Ghana Premier League which kicks off this weekend.
The new season starts of with a big game between two traditional giants Real Tamale United and Hearts of Oak at the Aliu Mahama Stadium.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 1 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials for the Match Day 1:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023 MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS HEARTS OF OAK SC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 MATCH: LEGON CITIES FC VS KARELA UNITED FC
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023 MATCH: MEDEAMA SC VS ACCRA LIONS FC
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOO
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 MATCH: NSOATREMAN FC VS BECHEM UNITED FC
VENUE: NANA KONAMANSAH SPORTS COMPLEX
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: PETER DAWSA & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 MATCH: FC SAMARTEX VS ADUANA FC
VENUE: NSEKYIRE PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023 MATCH: DREAMS FC VS NATIONS FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: GIDEON NII COFFIE
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH ODEI AFRIFA SARFO
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS HEART OF LIONS FC
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 16, 2023 MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS BOFOAKWA TANO FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 17, 2023 MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS BIBIANI GOLD STARS FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA