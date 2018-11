AFCON 2019 qualifier – Mauritania coach hands call-up to former French youth star Issa Samba

Mauritania coach Corentin Martins called Auxiliary side Issa Samba, the 2015 U17 European Champion with the Bleuets, for the CAN 2019 playoff fixture on Nov. 17 in Nouakchott against Botswana.

A victory would allow the Mourabitounes to qualify for the first CAN in their history.

The 24 Mourabitounes:

Goalkeepers: Souleimane Brahim (FC Nouadhibou), Boubacar Salahdin (FC Tevragh-Zeïna), Namori Diaw (ASC Kedia).

Defenders: Abdoul Ba (Auxerre, France), Bakary Ndiaye (Difaa Hassani El Jadida, Morocco), Saly Sarr (Servette, Switzerland), Diadie Diarra (Sedan, France), Hamza Jawar, El Mostapha Diaw (Nouakchott King's), Aly Abeid (Alcorcón, Spain), Abdelkader Thiam (Orleans, France), Issa Samba (Auxerre, France).

Midfielders: Hassen El ID (Valladolid, Spain), Khassa Camara (AO Xanthi, Greece), Mohamed Dellah Yali (FC Tevragh-Zeïna), Dialo Guidilèye (Keşlə FK, Azerbaijan), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou), Alassane Diop (Hajer FC, Saudi Arabia).

Attackers: Adama Ba (Giresunspor, Turkey), Ismael Diakite (US Tataouine, Tunisia), Mamadou Niass (Salam Zgharta, Lebanon), Khalil Moulaye Ahmed Bessam (AS Gabes, Tunisia), Abdallahi Soudani (AS Gabes, Tunisia), Homeye Tanjy (FC Nouadhibou).