Ghana Premier League: Ghana FA appoint match officials for week 18 

The Ghana FA has appointed match officials for matchweek 18 of the Ghana Premier League which kicks off on Friday.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS R.T.U.
VENUE:NSENKYIRE SPORTS COMPLEX
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIE AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS KARELA UNITED
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKO
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: DREAMS VRS GOLDSTARS
VENUE: DAWU
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: ALI MUSAH PLATO
ASSESSOR: EMMANUELLA AGLAGO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS ADUANA
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND JASPER ADENYO
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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DATE: FRIDAY, FEBRUARY 17,2023
MATCH: MEDEAMA VRS LEGON CITIES
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: MIKAAL-IL-FAUZAN AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR
GFA CAMERAMAN:
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: BECHEM VRS GREAT OLYMPICS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: EMMNAUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS CHELSEA
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
ASSESSOR: ALEX KOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB