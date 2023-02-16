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Ghana Premier League: Ghana FA appoint match officials for week 18 

Published on: 16 February 2023
Ghana Premier League: Ghana FA appoint match officials for week 18 

The Ghana FA has appointed match officials for matchweek 18 of the Ghana Premier League which kicks off on Friday.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: SAMARTEX VRS R.T.U.

VENUE:NSENKYIRE SPORTS COMPLEX

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIE AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: TAMALE CITY VRS KARELA UNITED

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKO

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: DREAMS VRS GOLDSTARS

VENUE: DAWU

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ALI MUSAH PLATO

ASSESSOR: EMMANUELLA AGLAGO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS ADUANA

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
 

DATE: FRIDAY, FEBRUARY 17,2023

MATCH: MEDEAMA VRS LEGON CITIES

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: MIKAAL-IL-FAUZAN AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR

GFA CAMERAMAN:

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: BECHEM VRS GREAT OLYMPICS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: EMMNAUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: KING FAISAL VRS CHELSEA

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

ASSESSOR: ALEX KOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 

 

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