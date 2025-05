Match officials for Malta Guinness Women’s Premier League matchday 12 announced

The Referees Committee has confirmed the match officials for Matchday 12 of the Malta Guinness Women’s Premier League.

The fixtures, scheduled from February 22 to February 24, 2025, will take place across various venues.

Saturday, February 22, 2025

Faith Ladies vs Army Ladies Venue: Carl Reindorf Park

Referee: Mercy Boakyewaa Gyan

Assistants: Adwoa Agyeiwaa & Lucy Marfo

4th Referee: Christiana Owusua Ampomah

Match Commissioner: Vivian Nkrumah

Venue Media Officer: Vicentia Kyeremaa

GFA Cameraman: Richmond Obeng Soccer Intellectuals vs Jonina Ladies Venue: Anyan Baasa Park

Referee: Sophia Azumah

Assistants: Gloria Sena Kumedzro & Grace Nsorbono

4th Referee: Augustina Offei Duodu

Match Commissioner: Jessica Kwaching

Venue Media Officer: Shaibu Issaka

GFA Cameraman: Mary Nequantera Halifax Queens vs Berry Ladies Venue: Tema Mexico Astro Turf

Referee: Epiphany Kpata

Assistants: Patience Mifetu & Harriet Dede Akuetteh

4th Referee: Angela Basoti

Match Commissioner: Benedicta Wormade

Venue Media Officer: Flora Ablorh

GFA Cameraman: Emmanuel Lartey Police Ladies vs Hasaacas Ladies Venue: Alajo Astro Turf

Referee: Lovia Boadiwaa Duodu

Assistants: Elizabeth Alela & Gloria Akwando

4th Referee: Mariam Yunosah

Match Commissioner: Praise Atama

Venue Media Officer: Justina Adoctor

GFA Cameraman: Solomon Poakwa Epiphany Warriors vs LadyStrikers Venue: Adjiringano Astro Turf

Referee: Comfort Atiadey

Assistants: Mawuena Kpetsigo & Janet Aidoo

4th Referee: Hagar Boafoa Larbi

Match Commissioner: Mary Apedo

Venue Media Officer: Mariama Botchway

GFA Cameraman: Godfred Dzokoto Dreamz Ladies vs Prisons Ladies Venue: Bantama Astro Turf

Referee: Rahina Zaire

Assistants: Forgive Avulekpor & Elizabeth Dede Duah

4th Referee: Mariam Ibrahim

Match Commissioner: Agnes Abefa

Venue Media Officer: Helen Darko

GFA Cameraman: Seth Amoako Tamale Super Ladies vs Fosu Royal Ladies Venue: Kulikuli Astro Turf

Referee: Gloria Yayra Mortu

Assistants: Hawawu Ishaq & Ifaat Ibrahim

4th Referee: Cynthia Anuyere

Match Commissioner: Priscilla Annor

Venue Media Officer: Abdul Gafaru Abdul Karim

Abdul Gafaru Abdul Karim GFA Cameraman: Saani Wuna

Sunday, February 23, 2025

Supreme Ladies vs FC Savannah Venue: Bantama Astro Turf

Referee: Vida Yanube

Assistants: Comfort Anyigba & Benedicta Ayedzi

4th Referee: Janet Bobalayiri

Match Commissioner: Christiana Tetteh

Venue Media Officer: Joycelyn Ampong Yeboah

Joycelyn Ampong Yeboah GFA Cameraman: Afriyie King Akuffo

Monday, February 24, 2025

Sung Shinning Ladies vs Northern Ladies (10 AM Kick-off) Venue: Wa Sports Stadium

Referee: Audrey Atanpugbire

Assistants: Amina Abdullah & Cynthia Asandem

4th Referee: Rashida Issah

Match Commissioner: Ahmed Mansura

Venue Media Officer: Sule Naa

Sule Naa GFA Cameraman: Saani Wuna Ampem Darkoa Ladies vs Kumasi Sports Academy