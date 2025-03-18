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Ghana's No. 1

Match officials named for outstanding Premier League matchday 20

Published on: 18 March 2025
Match officials named for outstanding Premier League matchday 20

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday Twenty of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

 

NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS

 
1. DATE: 19TH MARCH,2025

 

MATCH: BECHEM UNITED X HEARTS OF OAK

 

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

 

REFEREE: MAXWELLL OWUSU

 

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA

 

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

 

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

 

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG DUAH

 

GFA CAMERAMAN :  LIVE

 
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: YOUNG APOSTLES X ASANTE KOTOKO

 

VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK

 

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

 

ASSISTANTS: ALEX OSAM & ISSAC ASANTE

 

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

 

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

 

VENUE MEDIA OFFICER: OWUSU ACHIAW VICTOR

 

GFA CAMERAMAN : LIVE
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: ACCRA LIONS X KARELA UNITED

 

VENUE:  UNIVERSITY OF GHANA SPORTS STADIUM

 

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

 

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR

 

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

 

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

 

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM

 

GFA CAMERAMAN :  EMMANUEL KPAAB

 
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: BREKUM CHELSEA X NSOATREMAN FC

 

VENUE: GOLDEN CITY PARK

 

REFEREE: MORO IDDRISU

 

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH-KODUA & HENRY ESSEL BEDIAKO

 

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

 

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

 

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

 

GFA CAMERAMAN :  --------

 
DATE: 19TH MARCH,2025

 

MATCH: BASAKE HOLY ROYALS X BIBIANI GOLD STARS

 

VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA

 

REFEREE: DAVID ADDANEY

 

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & GABERIEL BOATENG

 

4TH REFEREE:JOSEPH KWOFIE

 

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

 

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE

 

GFA CAMERAMAN : BEN ENYINDA
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: SARMATEX FC  X MEDEAMA SC

 

VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA

 

REFEREE: JAMES TAYLOR

 

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & GILBERT ADOM MENSAH

 

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

 

MATCH COMMISSIONER: GABERIEL INKUM

 

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN MENSAH

 

GFA CAMERAMAN : GABRIEL BENTUM
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: NATIONS FC X ADUANA FC

 

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

 

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIM

 

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & JOSHUA AGBO

 

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

 

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

 

VENUE MEDIA OFFICER: ALI SHERIFF MOHAMMED

 

GFA CAMERAMAN : SETH AMOAKO
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: LEGON CITIES X VISIONS FC

 

VENUE: UNIVERSITY OF GHANA SPORTS STADIUM

 

REFEREE: JACOB ADUNTERA

 

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & MICHAEL ALUGMI

 

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

 

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

 

VENUE MEDIA OFFICER: NAA AMANOA

 

GFA CAMERAMAN : MICHAEL DUHO
DATE:19TH MARCH,2025

 

MATCH: HEARTS OF LIONS X DREAMS FC

 

VENUE: KPANDO STADIUM

 

REFEREE:  NII-COFIE GIDEON

 

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & YAHYA ASHEIKWEI MENSAH

 

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

 

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

 

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ALI ADZIE

 

GFA CAMERAMAN : MICHAEL ICED

 

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