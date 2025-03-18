Match officials named for outstanding Premier League matchday 20

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday Twenty of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS
|1.
|DATE: 19TH MARCH,2025
MATCH: BECHEM UNITED X HEARTS OF OAK
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MAXWELLL OWUSU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG DUAH
GFA CAMERAMAN : LIVE
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: YOUNG APOSTLES X ASANTE KOTOKO
VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: ALEX OSAM & ISSAC ASANTE
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: OWUSU ACHIAW VICTOR
GFA CAMERAMAN : LIVE
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: ACCRA LIONS X KARELA UNITED
VENUE: UNIVERSITY OF GHANA SPORTS STADIUM
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN : EMMANUEL KPAAB
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: BREKUM CHELSEA X NSOATREMAN FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MORO IDDRISU
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH-KODUA & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN : --------
|DATE: 19TH MARCH,2025
MATCH: BASAKE HOLY ROYALS X BIBIANI GOLD STARS
VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & GABERIEL BOATENG
4TH REFEREE:JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE
GFA CAMERAMAN : BEN ENYINDA
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: SARMATEX FC X MEDEAMA SC
VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: GABERIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN MENSAH
GFA CAMERAMAN : GABRIEL BENTUM
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: NATIONS FC X ADUANA FC
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIM
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ALI SHERIFF MOHAMMED
GFA CAMERAMAN : SETH AMOAKO
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: LEGON CITIES X VISIONS FC
VENUE: UNIVERSITY OF GHANA SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: NAA AMANOA
GFA CAMERAMAN : MICHAEL DUHO
|DATE:19TH MARCH,2025
MATCH: HEARTS OF LIONS X DREAMS FC
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: NII-COFIE GIDEON
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & YAHYA ASHEIKWEI MENSAH
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ALI ADZIE
GFA CAMERAMAN : MICHAEL ICED