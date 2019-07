Video: Enjoy all the group stage goals of the 2019 Africa Cup Nations

The 32nd edition of the African Cup of Nations, which started in Egypt on June 21, has seen many impressive goals by the end of the group phase which ended on Tuesday night.

The tournament continues until July 19 and all the 24 teams have goals scored worthy of watching again.

Ghanasoccernet.com reviews all the goals of the first round of the 2019 Africa Cup of Nations, and you can make your judgement on which goals are the best of the competition so far.

Goals of the First Round of the Nations of Africa

Egypt 1 Zimbabwe 0

Democratic Republic of Congo 0 × 2 Uganda

Nigeria 1 × 0 Burundi

Guinea 2 x 2 Madagascar

Morocco 1 × 0 Namibia

Senegal 2 × 0 Tanzania

Algeria 2 × 0 Kenya

Côte d'Ivoire 1 x 0 South Africa

Tunisia 1 × 1 Angola

Mali 4 × 1 Mauritania

الكاميرون 2 × 0 غينيا بيساو

غانا 2 × 2 بنين

أهداف الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2019

نيجيريا 1 × 0 غينيا

أوغندا 1 × 1 زيمبابوي

مصر 2 × 0 الكونغو الديمقراطية

مدغشقر 1 × 0 بوروندي

السنغال 0 × 1 الجزائر

كينيا 3 × 2 تنزانيا

تونس 1 × 1 مالى

المغرب 1 × 0 كوت ديفوار

جنوب أفريقيا 1 × 0 ناميبيا

أهداف الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2019

بوروندي 0 × 2 غينيا

مدغشقر 2 × 0 نيجيريا

زيمبابوي 0 × 4 الكونغو

مصر 2 × 0 أوغندا

ناميبيا 1 × 4 كوت ديفوار

جنوب أفريقيا 0 × 1 المغرب

كينيا 0 × 3 السنغال

تنزانيا 0 × 3 الجزائر

غينيا بيساو 0 × 2 غانا

فيما انتهت مباراة بنين والكاميرون بنفس المجموعة بالتعادل

أنجولا 0 × 1 مالى

فيما تعادلت موريتانيا وتونس سلبيا فى نفس المجموعة