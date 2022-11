World Cup 2022: Uruguay provisional squad revealed

Uruguay coach Diego Alonso has named a strong 55-man provisional squad for the 2022 FIFA World Cup in Qatar.

The chunky squad sees veteran Luis Suarez leading the way while recognisable names Diego Godin, Martin Cacares, Ronald Araujo, Edinson Cavani, Lucas Torreira, Federico Valverde and Matias Vecino are also involved.

The Sky Blues have drawn old foes Ghana, Portugal and South Korea in Group H.

The gaffer, who has started early camping with home-based stars, is expected to name his final 26-man squad on Saturday November 5.

The team will continue preparations in Uruguay until Tuesday November 8 and depart for Abu Dhabi pre-World Cup camping on Wednesday November 9.

Goalkeepers:

Fernando Muslera / Galatasaray TUR

Sergio Rochet / National

Sebastian Sosa / independent ARG

Guillermo De Amores / Lanus ARG

Santiago Mele / Union of Santa Fe ARG

Gaston Olveira / Olympia PAR

Defenders:

Jose Maria Gimenez / Atletico Madrid ESP

Sebastian Coates / Sporting BY

Diego Godin / Velez Sarsfield ARG

Martin Caceres / LA Galaxy USA

Sebastian Caceres / America MEX

Agustín Rogel / Herta Berlin ALE

Leandro Cabrera / Espanyol ESP

Bruno Mendez / Corinthians BRA

Santiago Bueno / Girona ESP

Gaston Alvarez / Getafe ESP

Ronald Araujo / Barcelona ESP

Damian Suarez / Getafe ESP

Guillermo Varela / Flamengo B.R.A.

Federico Pereira / Liverpool

Jose Luis Rodriguez / National

Giovanni Gonzalez / Mallorca ESP

Mathias Olivera / Napoli ITA

Matías Viña / Rome ITA

Joaquin Piquerez / Palmeiras BRA

Alfonso Espino / Cadiz ESP

Lucas Olaza / Valladolid ESP

Midfielders

Lucas Torreira / Galatasaray TUR

Manuel Ugarte / Sporting POR

Mauro Arambarri / Getafe ESP

Matias Vecino / Lazio ITA

Rodrigo Bentancur / Tottenham ING

Federico Valverde / Real Madrid ESP

Fernando Gorriaran / Santos MEX

Felipe Carballo / National

César Araújo / Los Angeles FC USA

Fabricio Diaz / Liverpool

Facundo Pellistri / Manchester United ENG

Agustin Canobbio / A. Paranaense BRA

Diego Rossi / Fenerbahce TUR

Brian Ocampo / Cadiz ESP

Facundo Torres / Orlando USA

Nicolas De La Cruz / River Plate ARG

Maximiliano Araujo / Puebla MEX

Davis Terans / A. Paranaense BRA

Forwards:

Luis Suarez / National

Edinson Cavani / Valencia ESP

Darwin Núñez / Liverpool ING

Maximiliano Gomez / Trabzonspor TUR

Martin Satriano / Empoli ITA

Agustin Alvarez Martinez / Sassuolo ITA

Jonathan Rodriguez / America MEX

Nicolas Lopez / Tigres MEX

Thiago Borbas / River Plate