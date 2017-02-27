Division One League results: Karela United, BA United flying high; Dreams FC nail Nania FC
Dunkwa United and Karela United and B.A United maintained their 100% records in the Division One League.
Dreams FC posted a 2-0 win over Nania FC at the Dawu Park to return to winning ways after drawing their opener with Mighty Jets.
In Zone III, Vision FC secured a slim 1-0 win over former Premier League side Heart of Lions.
MATCH DAY II RESULTS:
ZONE I
STEADFAST 0-1 B.A. UNITED
TECHIMAN CITY 1-0 NEA SALAMINA
UNITY FC 2-0 GUAN UNITED
KINTAMPO FC 3-2 DARK HORSES
BEREKUM ARSENALS 1-0 ELEVEN WONDERS/BERLIN FC
TANO BOFOAKWA 1-0 UTRECHT FC
PAGA JAPAN STARS 0-0 MPUASOMAN UNITED
R.T.U 4-1 GLORY STARS
ZONE 2
NEW EDUBIASE UNITED 1-1 FIJAI REAL UNITED
WASSAMAN UNITED 0-4 ASORKWA DEPORTIVO
NZEMA KOTOKO 1-3 DUNKWA UNITED
UNISTAR ACADEMY 1-0 BEKWAE YOUTH ACADEMY
KING FAISAL 1-1 FC SAMARTEX
KARELA UNITED 2-1 SEKONDI HASAACAS
ELEVEN WISE 1-1 GOLD STARS
ACHIKEN 1-2 PROUD UNITED
ZONE 3
SPORTING MIRREN 1-1 KOTOKU ROYALS
VISION FC 1-0 HEART OF LIONS
YOUNG WISE 0-0 FC DYNAMO
DREAMS FC 2-0 NANIA FC
PLANNERS FC 2-1 OKWAWU UNITED
UNCLE ‘T’ UNITED 1-0 MIGHTY JETS