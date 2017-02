Division One League results: Karela United, BA United flying high; Dreams FC nail Nania FC

Dunkwa United and Karela United and B.A United maintained their 100% records in the Division One League.

Dreams FC posted a 2-0 win over Nania FC at the Dawu Park to return to winning ways after drawing their opener with Mighty Jets.

In Zone III, Vision FC secured a slim 1-0 win over former Premier League side Heart of Lions.

MATCH DAY II RESULTS:

ZONE I

STEADFAST 0-1 B.A. UNITED

TECHIMAN CITY 1-0 NEA SALAMINA

UNITY FC 2-0 GUAN UNITED

KINTAMPO FC 3-2 DARK HORSES

BEREKUM ARSENALS 1-0 ELEVEN WONDERS/BERLIN FC

TANO BOFOAKWA 1-0 UTRECHT FC

PAGA JAPAN STARS 0-0 MPUASOMAN UNITED

R.T.U 4-1 GLORY STARS

ZONE 2

NEW EDUBIASE UNITED 1-1 FIJAI REAL UNITED

WASSAMAN UNITED 0-4 ASORKWA DEPORTIVO

NZEMA KOTOKO 1-3 DUNKWA UNITED

UNISTAR ACADEMY 1-0 BEKWAE YOUTH ACADEMY

KING FAISAL 1-1 FC SAMARTEX

KARELA UNITED 2-1 SEKONDI HASAACAS

ELEVEN WISE 1-1 GOLD STARS

ACHIKEN 1-2 PROUD UNITED

ZONE 3

SPORTING MIRREN 1-1 KOTOKU ROYALS

VISION FC 1-0 HEART OF LIONS

YOUNG WISE 0-0 FC DYNAMO

DREAMS FC 2-0 NANIA FC

PLANNERS FC 2-1 OKWAWU UNITED

UNCLE ‘T’ UNITED 1-0 MIGHTY JETS

Comments

This article has 0 comment(s)