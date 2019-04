2019 Africa Cup of Nations: Ghanaian referee Daniel Laryea selected for Egypt tournament

The Confederation of African Football has named Ghanaian Daniel Nii Laryea in a 24-man list for the 2019 Africa Cup of Nations in Egypt.

The 32-year-old will join the elite referees for a pre-AFCON seminar in Morocco.

Laryea, who holds a FIFA badge, has been one of the centre referees used during CAF's inter-clubs competition.

Last year, he was selected for the CHAN tournament in Morocco.

He was among the referees selected for the 2017 African Youth Championship in Gabon and the 2017 WAFU Cup of Nations hosted by Ghana in September.

List of centre referees

Mustapha Ghorbal (Algeria), Helder Martins Rodrigues De Carvalho ( Angola), Joshua Bondo (Botswana), Pacifique Ndabihawenimana(Burundi) , Alioum Alioum (Cameroon), Amin Mohammed Omar (Egypt), Gehad Gershie (Egypt), Mahmoud Zakria El Banna (Egypt ), Bamlak Tessema (Ethiopia), Eric Arnaud Otogo Castane (Gabon), Gassama Bakary Papa (Gambia), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana ), Peter Waweru (Kenya), Mahamadou Keita (Mali), Redouane Jiyed (Morocco), Noureddine El Jaafari (Morroco), Jackson Pavaza (Namibia), Jean Jacques Ndala Ngambo (Rd Congo), Louis Hakizimana (Rwanda), Maguette Ndiaye (Senegal)Bernard Camille (Seychelles), El Fadil Mohamed Hussein (Soudan), Victor Miguel De Freitas (South Africa), Sadok Selmi (Tunisia), Youssefe Essrayri (Tunisia), Guirat Hythem (Tunisia ), Janny Sikazue (Zambia).

Assistant referees

Moukrane Gourari (Algeria), Abdelhak Ectchiali (Algeria), Jerson Emiliano Dos Santos (Angola), Seydou Tiama (Burkina Faso), Nguegoue Elvis Guy Noupue (Cameroon), Evarist Menkouande (Cameroon), Issa Yaya (Chad), Soulaimane Almadine (Comoros ), Tahssen Abo El Sadat (Egypt), Abouelregal Mahmoud (Egypt), Tesfagiorghis Berhe (Eritrea), Samuel Temesgin (Ethiopia), Sidibe Sidiki (Guinea), Gilbert K. Cheruiyot (Kenya), Souru Phatsoane (Lesotho), Attia Amsaaed (Libya), Lionel Andrianantenaiana (Madagascar), Azgaou Lahcen (Morocco), Arsenio Maringule (Mozambique), Mahamadou Yahaya (Niger), Baba Adel (Nigeria), Oliver Safari (Rdc), El Hadji Malick Samba (Senegal), Djibril Camara (Senegal), Zakhele Thusi Siwela(South Africa), Mohammed Ibrahim(Sudan), Waleed Ahmed Ali (Sudan), Yamen Mellouchi (Tunisia), Anouar Hmila (Tunisia)